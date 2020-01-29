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DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Manavgat'a tatile gelen kayıp Polonyalı turist bulundu

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Manavgat'a tatile gelen kayıp Polonyalı turist bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otele dün akşam gelmeyince arama çalışması başlatılan Polonyalı turist Magdalena Zak, saat 14.00 sıralarında Sorgun ormanı Titreyengöl mevkisinde dolaşırken bulundu.

Tek başına olan kadın turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kendisini bulan jandarma görevlilerine, "Manavgat’ı gezmeye geldim. Manavgat’ı gezdim, eğlendim" dedi. Kadın turist işlemlerinin ardından oteline bırakıldı.

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