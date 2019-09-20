"Malul sayılmayanlara madalya verilmeli"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziler Günü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bahçeli şunları kaydetti:
“Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengâverleridir. Onlar sayesinde bölücü hainlere fırsat verilmemektedir. Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür. Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler; barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir. Gazilerimize hürmet etmek yerine teröristlerden himmet bekleyenler işbirlikçidir.
Gazilerimizin mevcut sorunlarının çözümü hususunda herkesin duyarlılıkla hareketi bir zarurettir. Mesela terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan gazilerimiz uzanacak bir el beklemektedir. Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir. İlave olarak iş hakkı tanınmalı, serbest seyahat kartı ve faizsiz konut kredisi hakkı sağlanmalı, özellikle de sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti temin edilmelidir. Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken yüzde 40’ın üzerinde sakatlık oranı bulunan, ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur.”
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