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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
30.07.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

Maltepe’deki linç girişimi ile ilgili flaş gelişme

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Maltepe’deki linç girişimi ile ilgili flaş gelişme

MALTEPE’de, biri özürlü 2 kardeşi kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafından linç edilen ve 38 yaşındaki G.B.’nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “26.07.2018 tarihinde İstanbul Maltepe'de 2 küçük çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği iddiası ile halk tarafından linç edilmeye çalışılan G.B. isimli şahıs olay sonrası gözaltına alınmış ve tedavi edilmek üzere hastaneye götürülmüştür. Şüpheli G.B., tedavi olmayı kabul etmemesi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne getirilmiş ve yaklaşık 2-3 saat sonra burada fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak ex olmuştur. Meydana gelen linç olayı ile ilgili olarak savcılık talimatı ile kolluk kuvvetlerince medyaya yansıyan ve civarda bulunan işyerlerine ait kamera kayıtlarının incelemeye alınmıştır. 27.07.2018 tarihinde olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen A.K.B. isimli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca alınan ifadesi sonrası, “Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” (T.C.K. 87/4.mad.) suçunu işlediği iddiası ile adli kontrol istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece şüpheli hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiştir. 28.07.2018 tarihinde ise E.İ. ve A.T. isimli şahıslar olayla ilgili olarak gözaltına alınmış ve Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza getirilmiştir. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadeleri sonrası A.T. serbest bırakılırken, E.İ. isimli şahıs ise “Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklama istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece şüpheli hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiştir. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam etmekte olup civardaki işyeri kameraları ve şüpheli maktulün kaçırmaya çalıştığı çocukların ailesine ait işyerindeki kameraların incelenmesine devam edilmektedir” denildi.

Çocuk kaçırırken mahalleli tarafından linç edilen şahıs hayatını kaybettiİstanbul Maltepe'de bir şahıs küçük yaşta bir çocuğu kaçırırken, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Çocuğu kaçıran zanlıyı polisler linçten kurtarırken, şahıs ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.
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