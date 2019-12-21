Maltepe'deki kazada can pazarÄ±

Kaza saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda D-100 Karayolu KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Adnan BayraktaroÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± 34 GK 7475 plakalÄ± otomobil durakta yolcu alan Kamil UstaoÄŸlu yÃ¶netimindeki Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ne Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle iÃ§inde 6 kiÅŸinin bulunduÄŸu otomobilde 5 kiÅŸi yaralandÄ±. OtobÃ¼ste ise hasar oluÅŸtu.Â





CAN PAZARI YAÅžANDI



KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerine dubalar koyarak baÅŸka bir kazanÄ±n yaÅŸanmasÄ± iÃ§in Ã¶nlem aldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yerdeki yaralÄ±lara ilk mÃ¼dahaleyi olay yerinde yaptÄ±. Kazada yaralanan 5 kiÅŸi ambulanslara hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

"YOLCULARI ALDIÄžIM ANDA ARKADAN GELDÄ° Ã‡ARPTI"



OtobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Kamil UstaoÄŸlu, "DuraÄŸa yaklaÅŸtÄ±m, yolcularÄ± aldÄ±m. Tam hareket edeceÄŸim sÄ±rada otomobil geldi arkadan Ã§arptÄ±" dedi. Â OtobÃ¼se binen yolculardan Adnan Kara ise, "OtobÃ¼s duraÄŸa geldi, otobÃ¼se bindim tam oturduÄŸum sÄ±rada geldi Ã§arptÄ±. 4-5 tane yaralÄ± vardÄ±" diye konuÅŸtu. Kaza nedeniyle Ankara istikametine kÄ±sa sÃ¼reli trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. YaralÄ±lar ve kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼. Polisin kaza ile ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.