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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.09.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Maltepe'de eskicide çıkan yangın 3 binaya sıçradı

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Maltepe'de eskicide çıkan yangın 3 binaya sıçradı

Maltepe’de bir eskicide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek hemen yanında bulunan mobilya atölyesi ile apartmana sıçradı. Maltepe ve çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevleri söndürmek isteyen dükkan sahibi elinden hafif şekilde yaralandı.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi üzerinde bulunan bir eskicide, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki 2 katlı binanın mobilya atölyesi olarak kullanılan bölümünü etkisi altına aldı. Ayrıca diğer yanda bulunan apartmanın dış cephesinde de alevler nedeniyle yanma meydana geldi. Binalarda bulunan vatandaşların, alevlerin fark edildiği ilk anlarda binaları boşaltması sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Yangını söndürebilmek için olay yerine Maltepe ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Olay yerine sevk edilen ambulans ise KOAH hastası olan yaşlı bir vatandaşı duman nedeniyle önlem amaçlı olarak kontrol etti.

Maltepede eskicide çıkan yangın 3 binaya sıçradı



Öte yandan, yangına müdahale etmek isteyen ve iş yeri sahibi olduğu öğrenilen vatandaş, elinden hafif şekilde yaralandı. Şahsa sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.


Olay nedeniyle civardaki vatandaşlar büyük panik yaşarken, semt sakinleri itfaiyenin müdahalesi sırasında korku dolu gözlerle olanları izledi.
Yangını anlatan Gürkan Erkan isimli vatandaş, “Ben burada mal yüklüyordum. Yangın var diye bağırdılar. Arabadaki tüpü aldık, kapıya sıkıp tüpü boşalttık. Kapının oradan komple gitti. Zaten tavan çökmüş. Bir anda parlamış. Biz arabadaki tüpü sıktık, içerisi naylon ve ahşaptı mobilya atölyesi olduğu için. Binalarda kapıları tıklattık, hemen boşalttık. İnsanları indirdik” diye konuştu.

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