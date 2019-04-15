Maltepe'de üçüncü sayım
İstanbul Maltepe’de dün gece oy sayımı durdurulurken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla oluşturulan ilave 10 sandık kurulu ve bu kurullarca yapılan yeniden sayımlar iptal edildi. Oy sayımı bu sabah 09.00’da yeniden başlayacak.
12’DEN 2’YE DÜŞTÜ
31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ve olağan itirazların önceki gün sona ermesinin ardından İstanbul’da oy sayım işlemi sadece Maltepe’deki 1089 sandıkta sürüyordu. YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazı üzerine Maltepe 1. ve 2. Seçim Kurulları’nın sandık kurullarının sayısının artırılmasına dair kararını kaldırdı. İlavelerle 12’ye çıkarılan sandık kurulu sayısı, 2’ye düşürüldü. Maltepe 1. ve 2. Sandık Kurulları dün, YSK kararı uyarınca iki gün önce ilave kurulan 10 yeni sandık kurulunca yapılan tüm sayımların iptaline ve geçersiz sayılmasına karar verdi. YSK kararının gerekçesinde; Maltepe 1. ve 2. Seçim Kurulları’nın sandık kurulu sayısının artırılması kararını müştereken (iki kurul birlikte toplanıp karar vermişti) almayacağı ifade edildi. YSK kararı sonrası, Maltepe’de 1089 sandıktan 175’i kaldıktan sonra sayım işlemi durduruldu. 10 yeni sandık kurulunun iptal edilmesiyle yaklaşık 400 sandığın sayımı iptal edildi. Ancak, YSK kararı uyarınca seçim kurulları ayrı ayrı toplanarak, yeniden sandık kurulunun sayısının artırılması yönünde karar verebileceği bildirildi.
CHP İTİRAZ ETTİ
CHP, karara ilişkin YSK’ya itiraz etti. CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, kararı şöyle değerlendirdi: “İlçe seçim kurulu AK Parti, MHP, Saadet Partisi üyeleri ile iki memur üyenin oylarıyla bu kararları aldılar. Her iki kurul oyçokluğu ile bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptaline sadece ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğuna ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılmasına karar vermişler. Bu durumda toplam oyların yaklaşık 5/6’sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.”
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