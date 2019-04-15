Maltepe'de üçüncü sayım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaltepe'de üçüncü sayım
GeriGündem Maltepe'de üçüncü sayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU/ANKARA- Aziz ÖZEN/İSTANBUL
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Maltepe'de üçüncü sayım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maltepe'de üçüncü sayım

İstanbul Maltepe’de dün gece oy sayımı durdurulurken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla oluşturulan ilave 10 sandık kurulu ve bu kurullarca yapılan yeniden sayımlar iptal edildi. Oy sayımı bu sabah 09.00’da yeniden başlayacak.

12’DEN 2’YE DÜŞTÜ

31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ve olağan itirazların önceki gün sona ermesinin ardından İstanbul’da oy sayım işlemi sadece Maltepe’deki 1089 sandıkta sürüyordu. YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazı üzerine Maltepe 1. ve 2. Seçim Kurulları’nın sandık kurullarının sayısının artırılmasına dair kararını kaldırdı. İlavelerle 12’ye çıkarılan sandık kurulu sayısı, 2’ye düşürüldü. Maltepe 1. ve 2. Sandık Kurulları dün, YSK kararı uyarınca iki gün önce ilave kurulan 10 yeni sandık kurulunca yapılan tüm sayımların iptaline ve geçersiz sayılmasına karar verdi. YSK kararının gerekçesinde; Maltepe 1. ve 2. Seçim Kurulları’nın sandık kurulu sayısının artırılması kararını müştereken (iki kurul birlikte toplanıp karar vermişti) almayacağı ifade edildi. YSK kararı sonrası, Maltepe’de 1089 sandıktan 175’i kaldıktan sonra sayım işlemi durduruldu. 10 yeni sandık kurulunun iptal edilmesiyle yaklaşık 400 sandığın sayımı iptal edildi. Ancak, YSK kararı uyarınca seçim kurulları ayrı ayrı toplanarak, yeniden sandık kurulunun sayısının artırılması yönünde karar verebileceği bildirildi.

CHP İTİRAZ ETTİ

CHP, karara ilişkin YSK’ya itiraz etti. CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, kararı şöyle değerlendirdi: “İlçe seçim kurulu AK Parti, MHP, Saadet Partisi üyeleri ile iki memur üyenin oylarıyla bu kararları aldılar. Her iki kurul oyçokluğu ile bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptaline sadece ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğuna ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılmasına karar vermişler. Bu durumda toplam oyların yaklaşık 5/6’sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti'den İstanbul açıklaması: 'Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanacağız'

Bahçeli'den sert sözler: Bundan belediye başkanı olmaz

Bakanlık'tan Whatsapp, Facebook ve Instagram açıklaması

Hainler Konya Büyükşehir Stadyumu'nda keşif yapmış