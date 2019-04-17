Son dakika: Maltepe'de birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı...
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanağının hazırlanmasına başlandı.
Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemi saat 00.22 itibarıyla tamamlandı. İlçe Seçim Kurulu, sayım işleminin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için sabah saatlerinde çalışmalara başladı.
Birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
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