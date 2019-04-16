Maltepe’de sayım kaldığı yerden
YSK, İstanbul Maltepe’deki yeniden oy sayımında 10 ilave terminal ile bu terminallerin 400 sandıkta yaptıkları sayımları tümüyle iptal eden iki ilçe seçim kurulu kararını ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle kaldırdı. Maltepe’deki 400 sandıkta üçüncü kez oy sayımı yapılmayacak.
İSTANBUL’da Maltepe 1 ve 2’nci ilçe seçim kurulları önceki gün “Yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımların iptaline”, “ilave 10 terminalin kapatılmasına” ve “yenisinin kurulmamasına” karar vermişti. Kararlar, hâkim olan ilçe seçim kurulu başkanı ve CHP’li kurul üyesinin muhalefetiyle alınmıştı. CHP aynı gece Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ‘olağanüstü itiraz’ yoluyla, bu iki seçim kurulunun aldığı kararların tümden kaldırılmasını talep etti.
HUKUKEN YANLIŞ
CHP itiraz dilekçesinde, Maltepe ilçe seçim kurulu kararlarının “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle kaldırılmasını, 100 yeni terminal kurulmasını da istedi. Yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımların iptali, terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu savunuldu.
YSK’DAN JET KARAR
YSK da dün saat 14.00’te toplandı ve CHP’nin bu itirazını jet hızıyla karara bağladı. YSK, “sayımların başlamış ve sona gelmiş olmasını” ve “sayım başlayan yerlerde maddi gerçekliğin ortaya çıkıyor olmasını” dikkate aldı. YSK, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle iki ilçe seçim kurulunun kararını kaldırırken, sayımın bir an önce tamamlanması için Maltepe İlçe Seçim Kurulu’na yeni terminal oluşturma yetkisi verdi. YSK’nın bu kararı kesin nitelik taşıyor.
MAZBATA DÜĞÜMÜ
Maltepe’de, yeniden sayım tamamlanıp il birleştirme tutanağının (İstanbul geneli nihai seçim sonucu belgesi) tanzim edilmesi sonrasında YSK geçici sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmesi bekleniyor. AK Parti ise İstanbul genelinde seçimlerin iptali için, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle olağanüstü itirazda bulunacak. CHP’li Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün öğleden sonra itibariyle 160 sandık kaldığını belirterek, “Tüm sayımlar salı öğlen biter” dedi.
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