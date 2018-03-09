Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Maltepe'de sabaha karşı korkutan yangın

    Maltepe'de sabaha karşı korkutan yangın

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul (DHA)
    09.03.2018 - 07:50 | Son Güncelleme:

    İstanbul Maltepe'de 3 katlı binada yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 3 katlı binada büyük hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

    Yalı Mahallesi Doğancı Sokak’ta 3 numaralı binada binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, saat 05:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın birinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Maltepede sabaha karşı korkutan yangın3 KATLI BİNADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

    Yangın kısa sürede binanın tamamını etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla yanan binanın bitişiğindeki binaları da boşalttı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

    Yan binada oturan komşu, itfaiyeden önce kovalamaca yaşandığını belirterek, "Yangın var sesine uyandık. Baya koşuşturmaca oldu. Pencereler falan düştü. Panik vardı. Çok fazla bir şey olmadı. İçeride çok ciddi miktarda alkol alan birisi varmış. Biz tanımıyoruz. Kendisi yakmış. Bağrışları falan oluyormuş zaman zaman. O yakmış diyorlar. Polisler falan bakacaktı. Sokakta bayağı kovalamaca yaşandı. Herhalde yakalandı" dedi.

    Maltepede sabaha karşı korkutan yangın"KIZIMIN SESİYLE UYANDIK"

    Başka bir mahalle sakini ise yangın nedeniyle büyük panik yaşadıklarını ifade ederek, "Kızımın sesiyle uyandım. 'Anne yangın... Yan daire yanıyor' dedi. Bizde bir anda panik olduk. Camdan baktığımda alevleri gördüm" diye konuştu.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

    Maltepede sabaha karşı korkutan yangın

    Etiketler: Maltepe , yangın , itfaiye , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri