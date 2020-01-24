MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaltepe'de ruhsatsız silahla yakalanan şüphelinin DHKP-C üyeliğinden kaydı çıktı
GeriGündem Maltepe'de ruhsatsız silahla yakalanan şüphelinin DHKP-C üyeliğinden kaydı çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY/ İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 24.01.2020 - 11:38,Son Güncelleme:/

Maltepe'de ruhsatsız silahla yakalanan şüphelinin DHKP-C üyeliğinden kaydı çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maltepe'de ruhsatsız silahla yakalanan şüphelinin DHKP-C üyeliğinden kaydı çıktı

MALTEPE'de ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli DHKP-C üyesi çıktı. Şüphelinin işyerinde ve evinde de yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salı günü saat 22.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi, Kaftancıoğlu Caddesinde bir kişiyi şüphelenerek durdurdu. Şüpheli Veli A.(67)'nın üzerinde arama yapan polis, tabanca ve 9 mermi ele geçirdi. Şüphelinin yapılan sorgusunda DHKP-C terör örgütüne üye olmaktan ve ruhsatsız silah bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri çalışmalarının devamında şüpheli Veli A.'nın dükkanında ve evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 el yapımı tabanca namlusu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle