Maltepe'de ruhsatsız silahla yakalanan şüphelinin DHKP-C üyeliğinden kaydı çıktı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salı günü saat 22.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi, Kaftancıoğlu Caddesinde bir kişiyi şüphelenerek durdurdu. Şüpheli Veli A.(67)'nın üzerinde arama yapan polis, tabanca ve 9 mermi ele geçirdi. Şüphelinin yapılan sorgusunda DHKP-C terör örgütüne üye olmaktan ve ruhsatsız silah bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri çalışmalarının devamında şüpheli Veli A.'nın dükkanında ve evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 el yapımı tabanca namlusu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.