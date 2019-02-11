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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)
11.02.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Maltepe'de minibüs pastaneye girdi

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İstanbul'da Pendik - Kadıköy hattında çalışan bir minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir pastaneye girdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde yaşandı. Pendik-Kadıköy hattında çalışan sürücü, 34 M 0759 plakalı minibüsüyle Maltepe yönüne ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir pastaneye girdi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, pastanede ve minibüste hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kendisine müdahale etmesini istemeyen sürücü ifadesinin alınması için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Pastaneye giren minibüs trafik polislerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.

Olayın ardından bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Görüntülerde, minibüsün pastaneye girdiği ve içeriye hasar verdiği görülüyor. Minibüsün pastaneden çekici yardımıyla çekildiği ve vatandaşların olayı izlediği gözleniyor.

Maltepede minibüs pastaneye girdi

"İÇERİDE 10 KİŞİYDİK"

Olay sırasında pastanede oturan Engin Gürcan, "Bir beyaz araba vardı. Ani bir şekilde durunca minibüs herhalde kontrolü kaybetti. Bilmiyorum, bir anda pastaneden içeriye girdi. Biz de içeride oturuyorduk. Minibüs iki veya üç metre yanımızdan geçti. Yerde fren izleri var. Herhalde süratli bir şekilde geliyordu. Bilmiyorum ama beyaz araba durdu. Fren sesini duyduk, kafamızı çevirdiğimizde içeriye girerken gördük. İçeride 10 kişiydik. Tehlikeli alanda oturan 4 kişi biz vardık, geri kalan kişiler içeride oturuyordu" dedi.

Maltepede minibüs pastaneye girdi
Olayla ilgili konuşan Ferhat Çağlar da, "Minibüs zikzak çizerek pastaneye girmiş bulundu. İçeriye girerken alaycı tavırlarla 'Selamün Aleyküm' dedi. İçeride can kaybımız yok, maddi durum söz konusu. İçeride müşteriler vardı. Panik yaşandı. Allah'tan kapı önünde müşteri olmadığı için manevi bir zarar olmadı" diye konuştu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Maltepede minibüs pastaneye girdi

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