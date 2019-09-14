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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN /  DHA 
14.09.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Maltepe'de kaza sonrası otomobil alev alev yandı

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Maltepe'de kaza sonrası otomobil alev alev yandı

MALTEPE'de iki otomobilin karıştığı kaza sonrası araçların birinden alevler yükselmeye başladı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı. 

Olay Gülsuyu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Utku Gürsoy'un kullandığı 34 GY 7333 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada Zeynep U.'nun kullandığı 34 LH 3054 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gürsoy'un kullandığı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracından inerek yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları başarısız olunca alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. Çevrede bulunanalar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  

İTFAİYE ERİNİN ZOR ANLARI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürme çalışmalarında zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederken alevleri bastırmakta güçlük çekti. Bir itfaiye erinin aracın altına müdahale etmek istediği sırada  alevlerin bir anda yükseldi ve kısa süreliğine alevlerin arasında kaldı. Yangın ekiplerin yarım saat süren çalışmalarını ardından tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü Utku Gürsoy, "Dönüş alacağım sırada diğer otomobille çarpıştık. Daha sonra motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Araç bir anda yanmaya başladı" diye konuştu.

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