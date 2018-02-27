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    Maltepe'de feci kaza

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)
    27.02.2018 - 07:38 | Son Güncelleme:

    İstanbul Maltepe sahil yolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak köprünün ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

     

    Kaza, Maltepe Sahil Yolu, İdealtepe Köprüsü’nün altında Kadıköy istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsü Emine Gözükor’un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GY 7081 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp köprünün ayağına çarptı.

    SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI

    Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü Emine Gözükor, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gözükor, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Maltepede feci kaza

    Etiketler: İstanbul , Maltepe , kaza , trafik kazası , Emine Gözükor , son dakika
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