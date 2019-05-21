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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Maltepe'de dehşet! Genç kız tıka basa dolu minibüsten yola düştü

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İSTANBUL Maltepe’de tıka basa dolu minibüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada bir genç kız minibüsten yola düştü. Genç kız arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. İçerisi tıka basa yolcu olan bir hatlı minibüs, yolda kapısı açık şekilde ilerliyordu. O sırada minibüsün içerisinde bulunan bir genç kız bir anda minibüsten düştü. Genç kız o sırada arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile minibüsten inen yolcular, hemen genç kızın yardımına koştu. Hafif yaralanan gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye götürüldü.

"İKİ KIZ ÇOCUĞU DÜŞTÜ"

Olaya tanık olan bir vatandaş kazayla ilgili olarak, “Olay esnasından ben burada telefon görüşmesi yapıyordum. Minibüsten iki tane kız çocuğunun düştüğünü fark ettim. Hemen müdahalede bulundum. Bir tanesinin bileğinde yaralanma vardı diğerinin de bilinci kaybolmuştu. İlk 10 dakika esnasında yaptığımız müdahaleler sonucunda bilinci tekrar yerine geldi. Bu arada ambulans ve trafik ekiplerine haber verdik. Kapının açık olup olmadığını bilmiyorum o sırada telefonda görüşme yapıyordum. O esnada düştüğünü fark ettim sesin üzerine” dedi. 

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Genç kızın tıka basa dolu minibüsten düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ilerlerken, genç kız bir anda yola düşüyorlar, çevredeki vatandaşlar ile minibüsteki yolcular da gence yardım etmek için yanlarına gidiyor. 

 

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