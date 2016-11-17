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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.11.2016 - 07:38, Son Güncelleme:

Maltepe'de babasına bombalı paket gönderen Alican K. bombayı evde yapmış

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Maltepe'de babasına bombalı paket gönderen Alican K. bombayı evde yapmış

Kurye kılığına giren Alican K. babasının iş yerine bıraktığı bombalı paketi internete bakarak evde kendi hazırlamış. Denizciliğe meraklı babası açsın diye de paketi “Marina’dan geldi” diyerek çalışanlara teslim etmiş. Hastanede yatan baba sadece bir kez yakınlarına “Alican nerede?” diye sormuş. Babanın saldırıyı oğlunun yaptığını tahmin ettiği sanılıyor.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Alican K. bombayı Maltepe’deki rezidansın içinde bulunan dairesinde hazırlamış. İnternetten bakarak yaptığı bombanın düzeneği basit. Ancak en kuvvetli plastik patlayıcıyı kullanmış: RDX. Polis bu patlayıcıyı nereden bulduğunu araştırıyor.

BABASINA 2 AY ÖNCE TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ

2 ay önce baba-oğul para yüzünden tartışmış. Alican K. babasına ‘Seni öldüreceğim” diye mesaj atmış. Osman K.’nın 10 yıl önce boşandığı ilk eşi Kiraz G.'den 2 oğlu var. Alican K.’nın 20 yaşındaki kardeşi Japonya’da yaşıyor. Onun da babasıyla ilişkileri çok bozuk.

KELEPÇELEYİP GÖTÜRDÜLER

Makine Mühendisi Osman K.’nın (56) İstanbul Maltepe’deki şirketine pazartesi günü kendisine kurye süsü vermiş, önü siyah cam kaplı kask takmış biri paket bırakmıştı. Paket açılınca patlamış, Osman K.’nın sol eli kopmuştu. Paketi getirenin Osman K.’nın oğlu Alican K. (29) olduğu tespit edilmişti. Alican K., ameliyathane kapısında babasını beklerken kelepçelenerek götürülmüştü.

8 YIL ÖNCE DE BİR KADINI EZMİŞ

8 yıl önce İstanbul’da otomobille bir hayat kadınına çarpıp yaralayan Alican K.’yı babası apar topar Amerika’ya göndermiş. Alican, Amerika’da bilgisayar yazılımı okumuş ama diploma alamamış. 1.5 yıl önce de İstanbul’a dönmüş. İşi yok. Tüm masrafını babası karşılıyor.

TEKNESİ VAR

Alican K., paketi şirkete “Marina’dan” diyerek teslim etmişti. Denizi ve tekneyi çağrıştırması için bombayı tahta bir kutunun içine koymuş, lacivert kurdela ile bağlamıştı. Amaç; paketi babasının açmasını sağlamaktı. Nitekim öyle oldu. İstanbul’da bir marinada duran yelkenli teknesi olan Osman K. paketi kendisi açtı.

OĞLUNU BİR KEZ SORDU

Osman K., Kartal Devlet Hastanesi’nde yatıyor. Hayati tehlikesi yok. Ancak paketi üstüne koyarak açtığı sol bacağının kurtarılması için uğraşılıyor. Osman K. sadece bir kez yakınlarına “Alican nerede?” diye sordu. Babanın saldırıyı oğlunun yaptığını tahmin ettiği sanılıyor. Patlama ile ilgili konuşmuyor, soru sormuyor. “Ölümden döndüm” demekle yetiniyor.

Bombayı kurdeleyle süsleyip vermiş
Bombayı kurdeleyle süsleyip vermiş
Bombalı pakette C4 kullanılmış
Bombalı pakette C4 kullanılmış
Bombayı babasına bırakıp kız arkadaşına gitmiş
Bombayı babasına bırakıp kız arkadaşına gitmiş

 

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