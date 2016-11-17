Maltepe'de babasına bombalı paket gönderen Alican K. bombayı evde yapmış
Kurye kılığına giren Alican K. babasının iş yerine bıraktığı bombalı paketi internete bakarak evde kendi hazırlamış. Denizciliğe meraklı babası açsın diye de paketi “Marina’dan geldi” diyerek çalışanlara teslim etmiş. Hastanede yatan baba sadece bir kez yakınlarına “Alican nerede?” diye sormuş. Babanın saldırıyı oğlunun yaptığını tahmin ettiği sanılıyor.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, Alican K. bombayı Maltepe’deki rezidansın içinde bulunan dairesinde hazırlamış. İnternetten bakarak yaptığı bombanın düzeneği basit. Ancak en kuvvetli plastik patlayıcıyı kullanmış: RDX. Polis bu patlayıcıyı nereden bulduğunu araştırıyor.
BABASINA 2 AY ÖNCE TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ
2 ay önce baba-oğul para yüzünden tartışmış. Alican K. babasına ‘Seni öldüreceğim” diye mesaj atmış. Osman K.’nın 10 yıl önce boşandığı ilk eşi Kiraz G.'den 2 oğlu var. Alican K.’nın 20 yaşındaki kardeşi Japonya’da yaşıyor. Onun da babasıyla ilişkileri çok bozuk.
KELEPÇELEYİP GÖTÜRDÜLER
Makine Mühendisi Osman K.’nın (56) İstanbul Maltepe’deki şirketine pazartesi günü kendisine kurye süsü vermiş, önü siyah cam kaplı kask takmış biri paket bırakmıştı. Paket açılınca patlamış, Osman K.’nın sol eli kopmuştu. Paketi getirenin Osman K.’nın oğlu Alican K. (29) olduğu tespit edilmişti. Alican K., ameliyathane kapısında babasını beklerken kelepçelenerek götürülmüştü.
8 YIL ÖNCE DE BİR KADINI EZMİŞ
8 yıl önce İstanbul’da otomobille bir hayat kadınına çarpıp yaralayan Alican K.’yı babası apar topar Amerika’ya göndermiş. Alican, Amerika’da bilgisayar yazılımı okumuş ama diploma alamamış. 1.5 yıl önce de İstanbul’a dönmüş. İşi yok. Tüm masrafını babası karşılıyor.
TEKNESİ VAR
Alican K., paketi şirkete “Marina’dan” diyerek teslim etmişti. Denizi ve tekneyi çağrıştırması için bombayı tahta bir kutunun içine koymuş, lacivert kurdela ile bağlamıştı. Amaç; paketi babasının açmasını sağlamaktı. Nitekim öyle oldu. İstanbul’da bir marinada duran yelkenli teknesi olan Osman K. paketi kendisi açtı.
OĞLUNU BİR KEZ SORDU
Osman K., Kartal Devlet Hastanesi’nde yatıyor. Hayati tehlikesi yok. Ancak paketi üstüne koyarak açtığı sol bacağının kurtarılması için uğraşılıyor. Osman K. sadece bir kez yakınlarına “Alican nerede?” diye sordu. Babanın saldırıyı oğlunun yaptığını tahmin ettiği sanılıyor. Patlama ile ilgili konuşmuyor, soru sormuyor. “Ölümden döndüm” demekle yetiniyor.
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