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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.11.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Maltepe'de Ata'ya Saygı Zinciri

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Maltepe'de Ata'ya Saygı Zinciri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde Küçükyalı Sahili’nde yüzlerce Maltepeli vatandaşın katılımıyla ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ oluşturuldu. Maltepelilere havada Türk Bayrağı ile Atatürk posteri açan 3 paraşütçü ve denizde “Atatürk’ün Gözleri” tablosunu su altından çıkaran dalgıçlar da eşlik etti.

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  • Maltepede Ataya Saygı Zinciri
  • Maltepede Ataya Saygı Zinciri
  • Maltepede Ataya Saygı Zinciri
  • Maltepede Ataya Saygı Zinciri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde saat 09:05'te ilçede hayat durdu. Çalan sirenlerin ardından ilçe meydanında düzenlenen resmi törende Atatürk anıtına çelenk konulurken, ellerine bayraklarını ve Atatürk posterlerini alan binlerce Maltepeli de, belediyenin düzenlemiş olduğu etkinlikte Küçükyalı sahilinde Ata’ya saygı zinciri oluşturdu.

16 DALGIÇ ATATÜRK İÇİN DALDI

Atatürk tişörtleri giyen ve saygı duruşunda bulunan Maltepelilere, Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde 16 dalgıç da eşlik etti. Ata’ya Saygı Dalışı etkinliğinde uzun yıllardır İstanbul’da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon’a ait “Atatürk’ün Gözleri” tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarıldı. Vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da hazır bulunduğu anma töreninde 3 paraşütçü de Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

ÇOCUK KOROSUNDAN KONSER

Hüzün ve gözyaşları içerisinde anmaya katılan Maltepelilere, daha sonra Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu tarafından mini bir konser verildi. Konserde “Atam Sen Rahat Uyu”yu, “Mustafa Kemal Özgürlük Demek”i ve “10. Yıl Marşı”nı seslendirdiler. Koro izleyenlerden tam not alırken, dakikalarca alkışlandı. Etkinliklere katılan ve mikrofonumuza konuşan vatandaşlar da duygusal anlar yaşadıklarını söyleyip, “Çocuklarımızı onun izinde yetiştiriyoruz” dedi.

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