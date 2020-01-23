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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

Maltepe Üniversitesi kapalı spor salonu çatısında yangın

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Maltepe Üniversitesi kapalı spor salonu çatısında yangın

MALTEPE Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversite'nin kapalı spor salonu çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversitesi kampüsünde bulunan kapalı spor salonunun çatısında yangın saat 09.45 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre çatıdaki tadilat sırasında izolasyon malzemeleri bir anda alev aldı. Görevliler ve işçiler durumu itfaiye, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri de tedbir amaçlı güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

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