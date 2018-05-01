Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Maltepe 1 Mayıs kutlamasına hazır…

    Maltepe 1 Mayıs kutlamasına hazır…

    Özgür ALTUNCU- Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    01.05.2018 - 08:33 | Son Güncelleme:

    Bu yıl ilk kez Maltepe miting alanında düzenlenecek 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar tamam.

    Sahil yolu trafiğe kapatıldı. Sahile çıkan ara yollar da polis tarafından tutuldu. Binlerce polis erken saatlerden itibaren miting alanı çevresinde görev yapmaya başladı. Mitingin gerçekleştirileceği etkinlik alanını polis bariyerleri tarafından kapatıldı. İki koldan yürüyerek gelecek olan katılımcılar arama noktalarından geçtikten sonra miting alanına ulaşacak.

    MİTİNG PROGRAMI

    1 Mayıs 2018 Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü mitingi için yürüyüşler üç koldan saat 12:00’de, miting programı ise saat 13:00’de başlayacak.

    DİSK üyesi sendikaların, diğer işçi sendikalarının başında olduğu kortej Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli tarafında toplanacak.
    Feyzullah Caddesinde toplanan kortej ise Kartal-Cevizli tarafındaki yürüyüşe katılacak.

    KESK-TMMOB ve TTB'nin başında olduğu kortej ise Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe tarafında toplanıp miting alanına yürüyecek.

    Etiketler: Maltepe , kutlama , program , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri