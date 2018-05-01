Maltepe 1 Mayıs kutlamasına hazır…

Sahil yolu trafiğe kapatıldı. Sahile çıkan ara yollar da polis tarafından tutuldu. Binlerce polis erken saatlerden itibaren miting alanı çevresinde görev yapmaya başladı. Mitingin gerçekleştirileceği etkinlik alanını polis bariyerleri tarafından kapatıldı. İki koldan yürüyerek gelecek olan katılımcılar arama noktalarından geçtikten sonra miting alanına ulaşacak.

MİTİNG PROGRAMI



1 Mayıs 2018 Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü mitingi için yürüyüşler üç koldan saat 12:00’de, miting programı ise saat 13:00’de başlayacak.

DİSK üyesi sendikaların, diğer işçi sendikalarının başında olduğu kortej Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli tarafında toplanacak.

Feyzullah Caddesinde toplanan kortej ise Kartal-Cevizli tarafındaki yürüyüşe katılacak.

KESK-TMMOB ve TTB'nin başında olduğu kortej ise Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe tarafında toplanıp miting alanına yürüyecek.