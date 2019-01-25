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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rıza ÖZEL/ANKARA
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Malta’dan bir ilk

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Malta’dan bir ilk

Ankara dün Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca’ya evsahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Preca’nın ziyareti Malta’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor. İki lider görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Venezuela ile ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“15 Temmuz darbe girişiminde sayın Maduro bizi hemen aradı ve çıkıp gelmişti. O zamana kadar Maduro ile tanışmıyorduk. O darbe girişimi sonrasında Maduro ile tanıştık. Ben demokrasiyi şöyle tanıdım; 40 yıllık bir siyasi geçmişim var. Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Totaliter bir zihniyettir saygı duymuyorsanız. Madoru sandıktan çıkmıştır. Trump’ın bu tür açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni şoke etmiştir. Ben de Rusya’dan dönerken Maduro’yu aradım. Kendisine bu noktada çok açık ve net, demokrasi noktasında anti demokratik girişimlere asla prim verme, dik dur dedim. Demokrasinin mücadelesini verenlerin dünyada sandıkta çıkanların, demokrasi mücadelesi verenlerin yanında yer alması gerekir diye düşünüyorum. Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Şu anda yapılan budur, bunu doğru bulmamız mümkün değil. Ben Mudaro’nun kendisiyle yürüyenlerle bu sıkıntıyı aşacağına inanıyorum. Bize 15 Temmuz darbe girişimi yapıldığı zaman Avrupa bizi aramadı. Sadece İngiltere bizi aradı. Kim demokrat, kim demokrat değil,bunları biliyoruz. Fakat Maduro inandığı yolda dik durur devam ederse ben Venezuela halkının desteklediği sandıktan çıkardığı liderin arkasında duracağına inanıyorum.”

Rıza Özel
Rıza Özel
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