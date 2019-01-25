Malta’dan bir ilk
Ankara dün Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca’ya evsahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Preca’nın ziyareti Malta’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor. İki lider görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda Venezuela ile ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi:
“15 Temmuz darbe girişiminde sayın Maduro bizi hemen aradı ve çıkıp gelmişti. O zamana kadar Maduro ile tanışmıyorduk. O darbe girişimi sonrasında Maduro ile tanıştık. Ben demokrasiyi şöyle tanıdım; 40 yıllık bir siyasi geçmişim var. Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Totaliter bir zihniyettir saygı duymuyorsanız. Madoru sandıktan çıkmıştır. Trump’ın bu tür açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni şoke etmiştir. Ben de Rusya’dan dönerken Maduro’yu aradım. Kendisine bu noktada çok açık ve net, demokrasi noktasında anti demokratik girişimlere asla prim verme, dik dur dedim. Demokrasinin mücadelesini verenlerin dünyada sandıkta çıkanların, demokrasi mücadelesi verenlerin yanında yer alması gerekir diye düşünüyorum. Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Şu anda yapılan budur, bunu doğru bulmamız mümkün değil. Ben Mudaro’nun kendisiyle yürüyenlerle bu sıkıntıyı aşacağına inanıyorum. Bize 15 Temmuz darbe girişimi yapıldığı zaman Avrupa bizi aramadı. Sadece İngiltere bizi aradı. Kim demokrat, kim demokrat değil,bunları biliyoruz. Fakat Maduro inandığı yolda dik durur devam ederse ben Venezuela halkının desteklediği sandıktan çıkardığı liderin arkasında duracağına inanıyorum.”
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