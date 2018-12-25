Malmö-Duhok hattında DEAŞ’tan öğrenci kaçırma

İSVEÇ’in Malmö kentindeki Lunds Üniversitesi’nin doktora öğrencisi Firas Jumaah’ın eşi ve iki çocuğu, 2014’ün yaz aylarında bir yakınlarının düğünü için Irak’a gitmişti. Gittikleri yer Ezidilerin yaşadığı bir köydü. O bölgeye ani bir saldırı başlatan DEAŞ giderek yaklaşıyordu. Bu durumu İsveç’teki Jumaah’a bildirdiler. Jumaah da hiç düşünmeden yola çıktı. Duhok’a gidip ailesinin sıkıştığı Duhok yakınlarındaki köyde onları buldu. Planı oraya varır varmaz ailesini alıp oradan çıkmaktı.

Charlotta Turner - Firas Jumaah

MAHSUR KALDILAR

Ama işler planladığı gibi gitmedi. Mülteci akını başlamış ve sınırların birçok bölümü de kapatılmıştı. Havaalanına gidemedi ve beklemeye başladılar. Ama DEAŞ oldukları yere 15 kilometre kadar yaklaşmıştı. Kaçmaya çalışırken eski bir fabrika binasında mahsur kaldılar. Ne yapacağını düşünürken aklına İsveç’teki hocasına mesaj atmak geldi. Hocası hemen onu aradı. Sonrasını Profesör Turner Hürriyet’e şöyle anlattı: “Ailesinin zor bir duruma düşeceğini anlamış ve hiç düşünmeden harekete geçmişti. Çok üzgündü ve ağlıyordu. Durumun ne kadar umutsuz olduğunu ve oradan kaçmaları gerektiğini anlamıştım. Çok öfkelendim. DEAŞ hayatımıza zorla müdahil oluyor, kendini dayatıyordu. Jumaah bana ailesiyle birlikte Irak’ın kuzeyindeki dağlarda saklanmak için hazırlık yaptıklarını söyledi. Pes etmemesini, onu ve ailesini kurtarmak için bir yol aramaya başladığımı söyledim. Her şey çok anlık gelişti. Onlara yardım etmem ve eve geri getirmem gerekiyordu. Okulun güvenlik şefiyle konuştum. Belki bir şeyler yapabilir diye düşünmüştüm. Durumu anlattım. Sanki o da böyle bir görevi bekliyormuş gibiydi. Özel bir güvenlik şirketiyle temasa geçildi. Bir hafta içinde 4 kişiden oluşan, tepeden tırnağa silahlı tim hazırdı. Birkaç gün içinde gidip Jumaah’ı ve ailesini buldular.”

OPERASYONA 6 BİN 500 DOLAR ÖDENDİ

DOKTORA öğrencisi Firas Jumaah, Irak’taki kurtuluş anlarını üniversitenin LUM adlı dergisine anlattı: “Silahlı adamlarla dolu iki zırhlı aracı gördüğümde çok şaşırdım ve heyecanlandım. Bizi götürmek için gelmişlerdi. Kontrol noktalarından geçerek havaalanına ulaştık ve İsveç’e döndük. Kendimi çok imtiyazlı ve ‘VIP’ hissettim. Üniversiteye bu kurtarma operasyonu için 60 bin kron (yaklaşık 6500 dolar) ödedim. Ama 200 bin kron da isteseler ödeyecektim. Aileme bir şey olsa ben ne yapardım?”