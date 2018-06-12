Maliye Bakanlığı E Bordro hizmeti | E Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?

Milyonlarca özel sektör ve kamu çalışanı hesaplarına yatan son maaşlarına ait bordroyu görmek için kolay bir şekilde bordro sorgulamanın yollarını arıyor. Memurlar, e-Devlet'e T.C. Kimlik numaralarını ve şifreleri ile birlikte girdikleri zaman, e-Bordrolarını kolayca sorgulayabilir. İşte, e-bordro sorgulama yöntemleri...

Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordroları internetten sorgulamak çok kolay. Geçmişte Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık e-Devlet sisteminden kolayca görüntülenebiliyor. E-Devlet aracılığıyla bu hizmetten yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, T.C. Kimlik Numaranızı ve şifreniz ile sisteme girmek.

ADIM ADIM E BORDRO ALMA İŞLEMİ

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

E-BORDRO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER E BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordoro'dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.