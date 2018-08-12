'Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim'
GeriGündem 'Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
12.08.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

'Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aç kalan başıboş köpekler, bir çiftlikteki 40 tavuk ile 10 hindiyi telef etti. Gözyaşlarını tutamayan çiftlik sahibi, "Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim" dedi.

Yeni Mahalle İmam Hatip Anadolu Lisesi arkasında bulunan Adnan Yuvarlak’a ait çiftliğin bahçesinde bulunan tavuk ve hindilere başıboş köpekler saldırdı. Çiftliğe gitmek üzereyken giriş kapısının altından çıkan köpeği gören çiftlik sahibi Adnan Yuvarlak, tavuk ve hindilerinin telef olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı.

"SADECE BİR TAVUK SAĞ KALMIŞ"

Büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade eden Adnan Yuvarlak, kümeste 50 hayvanının telef olduğunu, sadece bir tavuğunun sağ kurtulduğunu söyledi. Belediyenin başıboş köpeklere çözüm bulması gerektiğini kaydeden Yuvarlak, "Çiftliğime hayvanlarımı dolaşmaya gelirken kapının altından köpek çıktı. Geldim kümese baktım ne tavuğum kalmış, ne de hindim. 50 tane can gitti, yazık değil mi bu hayvancıklara" diye konuştu.

"MALIM MÜLKÜM GİTSE BU KADAR ÜZÜLMEZDİM"

"50 bin lira kaybetsem bu kadar acımazdım" diyen Yuvarlak, "Belediyeye sesleniyorum; bu sokak köpeklerine bir çözüm bulunsun. Üzüntüm çok büyük. Malımı mülkümü çalsalar bu hayvanlara üzüldüğüm kadar üzülmezdim. Yazık günah bu hayvancıklara, gözüm gibi baktım onlara, hepsi neşe kaynağımdı. Olmaz böyle bir şey kaymakama kadar şikayet edeceğim" dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kamyon şoförü hortumun içinden geçti

'Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim'

Ordu'da 18 ev boşaltıldı

Trenin çarptığı otomobilden atlayarak kurtuldu