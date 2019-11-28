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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Mali mühür nedir ve mali mühür başvurusu nasıl yapılır?

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Mali mühür nedir ve mali mühür başvurusu nasıl yapılır?

Mali mühür, son dönemlerde elektronik belge kullanımında kullanılması nedeniyle araştırılmaya başlandı. Peki, mali mühür nedir ve mali mühür başvurusu nasıl yapılır? İşte, mali mühür başvuru ücretleri ve detaylı bilgiler

Mali mühür başvurusu, belge üretimi yapan ve bunu güvenlik altında tutmak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin gündeminde yer alıyor. Peki, mali mühür başvurusu nasıl yapılır? İşte, mali mühür başvurusu ve ücreti hakkında bazı bilgiler

MALİ MÜHÜR NEDİR?

Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (MM ESHS) sistemi tarafından üretilen sertifikalar, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  1. Mali Mühür Sertifikası için mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olursunuz. E-Fatura Uygulama ve E-Defter Uygulama başvuruları ayrıca GİB üzerinden yapılmalıdır. Alınan Mali Mühür Sertifikası her iki uygulamada da kullanılabilmektedir.
  2. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun son ekranında verilen bilgilere göre ödemeler gerçekleştirilir. (Ödemeler Kamu SM Vakıfbank Kurum Ödemeleri sayfasından/Banka Şubeleri/ İnternet Şube/Mobil Şube’den vergi kimlik numaranız sorgulama yaparak gerçekleştirilecektir. Ödeme bilgilerinizi ayrıca başvuru barkodunuz ile de teyit edebilirsiniz.)
  3. Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra Sertifika Üretim Süreci’ne başlanır.

SÜREÇ HAKKINDA TÜM DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

FİYATLAR NE KADAR?

Mali mühür sertifikası (MÜS) ve güvenlik hizmetleri sertifikası (GÜS) 3 yıllık olarak oluşturulmaktadır. Sertifika fiyatları aşağıdaki gibidir:

 Tüzel KişiFiyatı
13 (üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası (MÜS+GÜS) ve Akıllı Kart Okuyucu318,60 TL (270 TL + KDV)
 Gerçek KişiFiyatı
23 (üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası (MÜS+GÜS) ve Akıllı Kart Okuyucu177,00 TL (150 TL + KDV)

HSM Yerinde Gözetim ve Sertifikalandırma Hizmetinin Fiyatı Nedir?

 ÜrünFiyatı
13 Yıllık HSM Sertifika Bedeli767,00 TL (650 TL + KDV)
2HSM Gözetim Hizmeti (Her bir HSM cihazı için)3.540,00 TL (3.000 TL + KDV)
 Barınma ve Ulaşım BedelleriBedeli
3Ankara ve Kocaeli Dışı1 adam/gün
4Yurt dışı*
 AçıklamaFiyat
 adam / gün2.360,00 TL (2.000 TL + KDV)

* Tüm Masraflar Firma Tarafından Karşılanacaktır.

  • Sertifika Bedeli : Vergi Kimlik Numarası farklı olan tüm firmalar tarafından ayrı ayrı ödenecektir.
  • HSM Gözetim Hizmeti : Her bir HSM cihazı için ödenecektir.
  • Ulaşım/Barınma Bedeli : Bir Kamu SM personeli için bir gün üzerinden ücretlendirilmiştir. Talep edilmesi veya gerekmesi durumunda birden fazla Kamu SM personeli görevlendirilirse ve ikinci bir gün tekrar gidilmesi durumunda fiyatlar o oranda arttırılacaktır.
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