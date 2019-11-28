Mali mühür nedir ve mali mühür başvurusu nasıl yapılır?
Mali mühür, son dönemlerde elektronik belge kullanımında kullanılması nedeniyle araştırılmaya başlandı. Peki, mali mühür nedir ve mali mühür başvurusu nasıl yapılır? İşte, mali mühür başvuru ücretleri ve detaylı bilgiler
Mali mühür başvurusu, belge üretimi yapan ve bunu güvenlik altında tutmak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin gündeminde yer alıyor. Peki, mali mühür başvurusu nasıl yapılır? İşte, mali mühür başvurusu ve ücreti hakkında bazı bilgiler
MALİ MÜHÜR NEDİR?
Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (MM ESHS) sistemi tarafından üretilen sertifikalar, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.
MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
- Mali Mühür Sertifikası için mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olursunuz. E-Fatura Uygulama ve E-Defter Uygulama başvuruları ayrıca GİB üzerinden yapılmalıdır. Alınan Mali Mühür Sertifikası her iki uygulamada da kullanılabilmektedir.
- Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun son ekranında verilen bilgilere göre ödemeler gerçekleştirilir. (Ödemeler Kamu SM Vakıfbank Kurum Ödemeleri sayfasından/Banka Şubeleri/ İnternet Şube/Mobil Şube’den vergi kimlik numaranız sorgulama yaparak gerçekleştirilecektir. Ödeme bilgilerinizi ayrıca başvuru barkodunuz ile de teyit edebilirsiniz.)
- Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra Sertifika Üretim Süreci’ne başlanır.
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FİYATLAR NE KADAR?
Mali mühür sertifikası (MÜS) ve güvenlik hizmetleri sertifikası (GÜS) 3 yıllık olarak oluşturulmaktadır. Sertifika fiyatları aşağıdaki gibidir:
|Tüzel Kişi
|Fiyatı
|1
|3 (üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası (MÜS+GÜS) ve Akıllı Kart Okuyucu
|318,60 TL (270 TL + KDV)
|Gerçek Kişi
|Fiyatı
|2
|3 (üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası (MÜS+GÜS) ve Akıllı Kart Okuyucu
|177,00 TL (150 TL + KDV)
HSM Yerinde Gözetim ve Sertifikalandırma Hizmetinin Fiyatı Nedir?
|Ürün
|Fiyatı
|1
|3 Yıllık HSM Sertifika Bedeli
|767,00 TL (650 TL + KDV)
|2
|HSM Gözetim Hizmeti (Her bir HSM cihazı için)
|3.540,00 TL (3.000 TL + KDV)
|Barınma ve Ulaşım Bedelleri
|Bedeli
|3
|Ankara ve Kocaeli Dışı
|1 adam/gün
|4
|Yurt dışı
|*
|Açıklama
|Fiyat
|adam / gün
|2.360,00 TL (2.000 TL + KDV)
* Tüm Masraflar Firma Tarafından Karşılanacaktır.
- Sertifika Bedeli : Vergi Kimlik Numarası farklı olan tüm firmalar tarafından ayrı ayrı ödenecektir.
- HSM Gözetim Hizmeti : Her bir HSM cihazı için ödenecektir.
- Ulaşım/Barınma Bedeli : Bir Kamu SM personeli için bir gün üzerinden ücretlendirilmiştir. Talep edilmesi veya gerekmesi durumunda birden fazla Kamu SM personeli görevlendirilirse ve ikinci bir gün tekrar gidilmesi durumunda fiyatlar o oranda arttırılacaktır.
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