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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.07.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da yerli üretim itfaiye aracını inceledi

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Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da yerli üretim itfaiye aracını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya'ya da satışı yapılan yerli üretim itfaiye aracını inceledi.

Volkan İtfaiye Araçları tarafından üretilen araç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahathir onuruna verdiği resmi akşam yemeği sırasında Külliye önüne getirildi.
Erdoğan ve Mahathir, yemeğin ardından aracın bulunduğu alana gelerek, incelemede bulundu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim ve Genel Müdürü Yaşar Tecim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Başbakan Mahathir'e araca ilişkin bilgi verdi.

Yaşar Tecim, aracın havalimanlarında büyük gövdeli araçların kaza kırıma uğraması durumunda yangına müdahale etmek üzere uluslararası standartlarda üretildiğini anlattı.

Tecim, 8X8, 6X6 ve 4X4 modelleri bulunan aracın arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanıldığını belirtti.

Araçların daha önce yurt dışından ithal edildiğini, yerli üretimle Türkiye'ye 50 araç kazandırdıklarını ifade eden Tecim, dünyanın birçok noktasına ihracat yaptıklarını, Romanya'dan Tayland'a Güney Afrika'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar bu aracı ihraç ettiklerini söyledi.

Tecim, son olarak Malezya için 17 araç üretmek üzere proje imzaladıklarını kaydetti.

Malezya Başbakanı Mahathir Ankarada yerli üretim itfaiye aracını inceledi

Bu projenin gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkısı olduğunu dile getiren Tecim, rakiplerinin kendilerinden daha önce bu işe başladıkları için maliyetlerinin çok daha iyi durumda olduğunu, bu nedenle kendileri için yerli sanayi desteğinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Tecim, "Yerli sanayi desteğinden dolayı bu araçları artık ülkemizde üretebilir duruma geldik. Ciddi anlamda da teknolojik bir gelişme kazandık. Şu anda 150-160 yıllık firmalarla rekabet edecek noktadayız." diye konuştu.

Hindistan, Tayland ve Endonezya'da da büyük projeleri bulunduğunu anlatan Tecim, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bunlardan da bahsettik. Bizim için gurur kaynağı bu araç. Çünkü tamamıyla bizim tarafımızdan, Türk mühendisleri, Türk insanı tarafından üretildi." dedi.
Havalimanı yangınlarının en ağır kategorideki yangınlar olduğunu belirten Tecim, "Dolayısıyla havalimanları idareleri bu araçları aldığında güvenmek istiyor ve zorlu şartlarda çalışabilmesini bekliyor. Bunu sağlıyor olmak, bu güveni veriyor olmak bizim için büyük bir gurur. Ülkemizde havalimanları, havacılık geliştikçe yan sektörlerden biri olan bu araçların üretimi de gelişiyor. Ülkemizde havalimanlarının bu kadar gelişmiş olması, sayısının artmış olması bize bu imkanı tanımış oldu bir taraftan ve biz şu anda bunu dünyaya ihraç edecek noktadayız." ifadelerini kullandı.

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