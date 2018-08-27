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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gizem KARAKIŞ - MALAZGİRT
27.08.2018 - 01:09, Son Güncelleme:

'Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız'

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
'Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümünde, “Biz Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmadık, millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik” dedi. Erdoğan Muş Malazgirt’te on binlerce kişinin katıldığı törende özetle şunları söyledi:

FETİH MEDENİYETİ

MALAZGİRT’te kazandığımız zafer bize Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul, tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmadık, Malazgirt’te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Kurtuluş Savaşı’mıza ve Cumhuriyetimize çok iyi sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Bu tarihi hadiseyi asla unutmayın unutturmayın.

ANADOLU BİR BENTTİR, YIKILIRSA...

Anadolu, insanlığın geleceğinin kilit taşıdır. Büyük liderler Anadolu’ya sahip çıkmak istemiştir. İşte Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal o gençliği ile beraber yedi düvele karşı savaştılar. Nice şehitler verildi. Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir ve bent yıkılırsa ne Ortadoğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır.

Suriye’de huzurun ve güvenin gerçek manada tesis edildiği yegane yerlerin Türkiye’nin kontrolündeki bölgeler olması boşuna değildir. İnşallah, aynı huzur ortamını Suriye’nin diğer bölgelerinde de, Irak’ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği yerlerde de inşa edeceğiz.

Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız

MESELE ERDOĞAN MESELESİ DEĞİL

Bizim güvenliğimiz kendi sınırlarımızda değil, nerede tehdit altında bir kardeşimiz varsa onun bulunduğu yerde başlar. Bunun için ordumuzla, üniversitelerimizle, sanayi kuruluşlarımızla, tüm kurumlarımızla güçlü olmak zorundayız. Aksi takdirde bize bırakınız bu vatanı, bu coğrafyayı; bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar.

İçimizdeki bazı gafiller sanıyor ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Sanıyorlar ki mesele AK Parti meselesidir. Hayır, hayır, mesele, Türkiye meselesidir. Mesele milletimizin şahsında sembolleştirdikleri İslam meselesidir.”

BİRBİRİNİZE KİN TUTMAYIN

Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyareti sırasında da toplanan vatandaşlara, “Bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah’ın izniyle çok daha farklı bir şekilde 2023’e, 2053’e, 2071’e yürüyeceğiz. Birbirinizi Allah için sevin. Sakın ha birbirinize karşı kin tutmayın. Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin” diye seslendi.

Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız

AHLAT’A OTAĞ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen öneri üzerine Ahlat’a 10 dönümlük bir otağ yapılacağını da açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu: “On binler buraya geldi. 75 bin kişi. Burada yapacağımız daha çok şeyler var. İnşallah burayı özellikle selvilerle çevreleyip çok daha iyi bir hale getirelim diyoruz. Milletimizin birliğinin, beraberliğinin sembolü olan bu bölgeyi korumalı, gözetmeliyiz. Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur, en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu ‘En az 10 dönüm’ dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.”

DEVLET BAHÇELİ: DÖVİZ OYUNLARI BİZANS TAKTİĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 947. yılı dolayısıyla düzenlenen programda döviz ve kur oyunlarının Bizans taktiği olduğunu söyledi: “Malazgirt Zaferi askeri bir başarının çok ötesinde; imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkelere bağlanışın, kaynaşma ve kucaklaşma hasretinin imrenilecek bir mahsulüdür. Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir. Siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir. Döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir.”

BİNALİ YILDIRIM: ‘TEHDİT EDENLER MİSLİYLE CEVABINI ALIR’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da törende yaptığı konuşmada isim vermeden ABD yönetimini eleştirdi ve özetle şunları söyledi: “Malazgirt Zaferi bize yeni bir istikbal kazandırmıştır. Osmanlı’nın yedi iklim, dört kıtaya hâkim bir cihan devletinin kapıları bu zaferle açılmıştır. Tarihi, kültürel ve sosyal olarak çok yakın ilişikler ağıyla bağlı olduğumuz bölgelerde ülkemize, Cumhurbaşkanımıza yönelik büyük bir sevgi, umut var. Bu sevgiyi, bu umudu hiçbir odak solduramayacaktır. Türkiye ekonomisi dışa açık yapısıyla, küresel rekabetin şartlarına uygun, üretime dayalı, kapsayıcı bir büyümeyle yoluna devam ediyor. Finans piyasasındaki spekülatif hareketlere rağmen güçlü ekonomisiyle her türlü saldırıya rağmen Türkiye, hedeflerine yürümeye devam ediyor. Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar. Türkiye bir hukuk devletidir. Uluslararası meselelerin, müşterek çıkar ilişkilerine dayalı müttefik ve stratejik ortak anlayışı çerçevesinde çözüleceğini muhataplarımıza bir kez daha hatırlatmak isterim. Muhataplarımızın bir süredir sergilediği anlamsız ve aymaz tavırlardan en kısa sürede vazgeçerek ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşımı göstermelerini tavsiye ediyorum.”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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