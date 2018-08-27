FETİH MEDENİYETİ

“MALAZGİRT’te kazandığımız zafer bize Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul, tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmadık, Malazgirt’te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Kurtuluş Savaşı’mıza ve Cumhuriyetimize çok iyi sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Bu tarihi hadiseyi asla unutmayın unutturmayın.

ANADOLU BİR BENTTİR, YIKILIRSA...

Anadolu, insanlığın geleceğinin kilit taşıdır. Büyük liderler Anadolu’ya sahip çıkmak istemiştir. İşte Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal o gençliği ile beraber yedi düvele karşı savaştılar. Nice şehitler verildi. Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir ve bent yıkılırsa ne Ortadoğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır.

Suriye’de huzurun ve güvenin gerçek manada tesis edildiği yegane yerlerin Türkiye’nin kontrolündeki bölgeler olması boşuna değildir. İnşallah, aynı huzur ortamını Suriye’nin diğer bölgelerinde de, Irak’ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği yerlerde de inşa edeceğiz.

MESELE ERDOĞAN MESELESİ DEĞİL

Bizim güvenliğimiz kendi sınırlarımızda değil, nerede tehdit altında bir kardeşimiz varsa onun bulunduğu yerde başlar. Bunun için ordumuzla, üniversitelerimizle, sanayi kuruluşlarımızla, tüm kurumlarımızla güçlü olmak zorundayız. Aksi takdirde bize bırakınız bu vatanı, bu coğrafyayı; bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar.

İçimizdeki bazı gafiller sanıyor ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Sanıyorlar ki mesele AK Parti meselesidir. Hayır, hayır, mesele, Türkiye meselesidir. Mesele milletimizin şahsında sembolleştirdikleri İslam meselesidir.”

BİRBİRİNİZE KİN TUTMAYIN

Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyareti sırasında da toplanan vatandaşlara, “Bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah’ın izniyle çok daha farklı bir şekilde 2023’e, 2053’e, 2071’e yürüyeceğiz. Birbirinizi Allah için sevin. Sakın ha birbirinize karşı kin tutmayın. Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin” diye seslendi.

AHLAT’A OTAĞ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen öneri üzerine Ahlat’a 10 dönümlük bir otağ yapılacağını da açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu: “On binler buraya geldi. 75 bin kişi. Burada yapacağımız daha çok şeyler var. İnşallah burayı özellikle selvilerle çevreleyip çok daha iyi bir hale getirelim diyoruz. Milletimizin birliğinin, beraberliğinin sembolü olan bu bölgeyi korumalı, gözetmeliyiz. Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur, en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu ‘En az 10 dönüm’ dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.”

DEVLET BAHÇELİ: DÖVİZ OYUNLARI BİZANS TAKTİĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 947. yılı dolayısıyla düzenlenen programda döviz ve kur oyunlarının Bizans taktiği olduğunu söyledi: “Malazgirt Zaferi askeri bir başarının çok ötesinde; imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkelere bağlanışın, kaynaşma ve kucaklaşma hasretinin imrenilecek bir mahsulüdür. Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir. Siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir. Döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir.”

BİNALİ YILDIRIM: ‘TEHDİT EDENLER MİSLİYLE CEVABINI ALIR’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da törende yaptığı konuşmada isim vermeden ABD yönetimini eleştirdi ve özetle şunları söyledi: “Malazgirt Zaferi bize yeni bir istikbal kazandırmıştır. Osmanlı’nın yedi iklim, dört kıtaya hâkim bir cihan devletinin kapıları bu zaferle açılmıştır. Tarihi, kültürel ve sosyal olarak çok yakın ilişikler ağıyla bağlı olduğumuz bölgelerde ülkemize, Cumhurbaşkanımıza yönelik büyük bir sevgi, umut var. Bu sevgiyi, bu umudu hiçbir odak solduramayacaktır. Türkiye ekonomisi dışa açık yapısıyla, küresel rekabetin şartlarına uygun, üretime dayalı, kapsayıcı bir büyümeyle yoluna devam ediyor. Finans piyasasındaki spekülatif hareketlere rağmen güçlü ekonomisiyle her türlü saldırıya rağmen Türkiye, hedeflerine yürümeye devam ediyor. Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar. Türkiye bir hukuk devletidir. Uluslararası meselelerin, müşterek çıkar ilişkilerine dayalı müttefik ve stratejik ortak anlayışı çerçevesinde çözüleceğini muhataplarımıza bir kez daha hatırlatmak isterim. Muhataplarımızın bir süredir sergilediği anlamsız ve aymaz tavırlardan en kısa sürede vazgeçerek ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşımı göstermelerini tavsiye ediyorum.”