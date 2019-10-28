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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
28.10.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Malatyalılar kavgaya neden olan sınırın belirlenmesini istedi

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ADIYAMAN'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, geçen hafta bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında kavga çıktı, 5 kişi yaralandı. Malatyalılar kavganın ardından eylem yaparak sınırın net olarak belirlenmesi için yetkililerden yardım isterken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve yıllardır ortak kullanılan yayla, Malatyalı ailelerin yaylanın kendisine ait olduğunu ileri sürerek, yol açmak istemesiyle sınır kavgasına neden oldu.

Yeşilyurt ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde bulunan yaylada, Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı. Yaylaya, çalışmalar sırasında geçen hafta yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup, bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savunup, yol yapımının durdurulmasını istedi. Adıyaman'dan gelen kalabalık, iddiaya göre, yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı.

Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Kozluk Mahallesi'nin sakinleri, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşananların ardından Malatyalılar, eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi. Sınırın Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesi'nden destek isteyerek, yaylaya yol talebinde bulundu.

Malatyalılar, Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini dile getirdi.

Olayın daha da büyümeden yetkiler tarafından sınırın belirlenmesiyle, bu tartışmaya son verilmesini isteyen Malatyalı grup için bölgeye çok sayıda jandarma sevk edilerek, güvenlik önlemi alındı.

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