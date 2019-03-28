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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taha AYHAN/DHA
28.03.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Malatya'daki depremler için çok kritik açıklama: Öncü gibi görünüyor...

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MALATYA İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, kentte son bir haftada meydana gelen büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremlerin ana deprem olmadığını belirterek, "Bunlar öncü deprem gibi görünüyor. Daha büyük deprem için tedbir almak gerekiyor" dedi.

Arguvan ve Hekimhan ilçesinde 21 Mart'tan bugüne kadar büyüklükleri 3.0 ile 4.5 büyüklüğünde değişen depremler, 93'ü ağır olmak üzere 250 binada hasara yol açtı. Depremin ardından bölgede çalışma başlatılırken, hasarlı evlerde yaşayanlar için çadır kuruldu, yardımlar yapıldı.

İnönü Üniversitesi'nde görevli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, depremlerin Malatya-Ovacık fay hattında meydana geldiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Son günlerde kaydedilen depremler Malatya-Ovacık fayının üzerinde gerçekleşiyor. Malatya-Ovacık fayı Ovacık'tan başlayan Arguvan'ın kuzeyinden güneyine doğru dönen bir hat. Dönüş yerinde aktivite görülüyor. Son günlerde burada en büyüğü 4.5 olan depremler kaydedildi. Bu sarsıntıların herhangi birisi ana deprem gibi görülmüyor. Bunlar öncü deprem gibi görünüyor. Daha büyük deprem için tedbir almak gerekiyor. Kaç büyüklüğünde olabilir? Onu kestirmek zor ama daha önce yaşanılan bu tip depremlerin ardından 1 puan yüksek artçıları olabiliyor."

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