MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da kar yağışı nedeniyle 226 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
GeriGündem Malatya'da kar yağışı nedeniyle 226 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 226 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da kar yağışı nedeniyle 226 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, yağış nedeniyle trafik polisleri ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

Kırsaldaki 226 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 226 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Doğanşehir'de 39, Pütürge'de 38, Hekimhan'da 25, Darende ve Arapgir'de 19'ar, Arguvan'da 18, Akçadağ'da 16, Kale'de 15, Doğanyol'da 10, Battalgazi'de 9, Kuluncak'ta 8, Yazıhan'da 6, Yeşilyurt'ta 4 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde 4 bin 977 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle