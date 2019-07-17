Malatya'da havuza atlayan genç ağır yaralandı
Malatya'da yüzme havuzunda zemine kafa üstü çakılan ve ağır yaralanan genç yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olay, Malatya-Elazığ karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan özel bir yüzme havuzunda meydana geldi.
İddiaya göre, yüzme havuzuna giden İnanç Can (21) havuza atladı. Atlayış sonrasında kafası beton zemine çarpan genç ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İnanç Can, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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