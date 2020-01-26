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Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2020 - 15:02,Son Güncelleme:/

Malatya'da deprem anı kamerada

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Malatya'da deprem anı kamerada

Elazığ'da meydana gelen, çevre illeri de etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı ve sonrasında yaşananlar Malatya'da mobese kameralarına yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yıkıma neden oldu. Malatya'da 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Deprem anı ve sonrasında yaşananlar ise kentte mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı sırasında vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

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