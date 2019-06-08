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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
08.06.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Malatya'da arazi kavgası kanlı bitti

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Malatya'da arazi kavgası kanlı bitti

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında çıkan kavgada, polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, av tüfeğiyle vurularak, yaşamını yitirdi. Tüfeği ateşlediği belirlenen Y.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Ancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram için memleketi Malatya'ya gelen, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Aybar ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekten çıkan saçmalar, Bekir ve annesi Fatma Aybar'a isabet etti. Anne- oğul, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bekir Aybar ile Fatma Aybar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne- oğulun cansız bedenleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

TÜFEĞİ ATEŞLEYEN GÖZALTINDA

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kavgada av tüfeğiyle ateş ettiği belirlenen Y.A.'yı Derinboğaz Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, Y.A.'nın olay sonrası kaçan kardeşi C.A.'yı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan güvenlik güçleri, akrabalar arasında tekrar kavga çıkmaması için mahallede güvenlik önlemi aldı.

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