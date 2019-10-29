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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
29.10.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Malatya Valiliği'nden 'Adıyamanlılar ile sınır kavgası' açıklaması

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Malatya Valiliği'nden 'Adıyamanlılar ile sınır kavgası' açıklaması

ADIYAMAN'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili açıklama yapıldı. Malatya Valiliği'nin açıklamasında, kavgaya neden olan yaylanın, Malatya sınırlarında yer aldığı belirtildi.

Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve yıllardır ortak kullanılan yayla, Malatyalı ailelerin, yaylanın kendilerine ait olduğunu ileri sürerek, yol açmak istemesiyle sınır kavgasına neden oldu. Yeşilyurt ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde bulunan yaylada, Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı. Yaylaya, çalışmalar sırasında geçen hafta gelen yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup, bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savunup, yol yapımının durdurulmasını istedi. Adıyaman'dan gelen kalabalık, iddiaya göre, yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı. Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Kozluk Mahallesi'nin sakinleri, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından dün Malatyalılar, eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi. Sınırın Malatya tarafında bulunan mahallenin sakinleri, Yeşilyurt Belediyesi'nden destek isteyerek, yayla için yol talebinde bulundu. Olayın daha da büyümeden, yetkilerce sınırın belirlenmesini ve bu tartışmaya son verilmesini isteyen Malatyalı grup için bölgeye jandarma sevk edilerek, güvenlik önlemi alındı.

'YAYLA, MALATYA SINIRLARINDA'

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bölgenin, Malatya sınırlarında yer aldığı belirtilen açıklamada şunlar denildi:

"18 Ekim 2019 Tarihinde ilimiz Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde Yeşilyurt Belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları sırasında Kozluk Mahallesi sakinleri ile Adıyaman ili, Çelikhan İlçesi Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştır. Çıkan tartışma sonucunda beş şahıs darp nedeniyle hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır, olayla ilgili altı şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar serbest bırakılmış olup soruşturma halen devam etmektedir. İl ve ilçe jandarma ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, halen bu tedbirler hassasiyetle devam ettirilmektedir. Yeşilyurt Belediyesi tarafından yol çalışması yapılan yerin, Valiliğimizce teknik elemanlara yaptırılan ölçüm ve incelemeler neticesinde Malatya ili Yeşilyurt İlçesine bağlı Kozluk Mahallesi ile Adıyaman ili Çelikhan ilçesi Çampınar köyü arasındaki sınıra esas olan 06.01.1939 tarihli Kozluk Mahallesi (Köyü) Hudutnamesi ile 1/25.000 ölçekli Memleket Haritalarında belirtildiği şekilde Yeşilyurt İlçesi Kozluk Mahallesi sınırları dahilinde olduğu, dolayısıyla iki il arasında sınır anlaşmazlığı oluşturacak mahiyette olmadığı anlaşılmıştır. 18 Ekim 2019 tarihinde Kozluk Mahallesi sakinleri ile Çampınar köyü sakinleri arasında meydana gelen ve sonrasında bazı şahıslar tarafından tırmandırılmak istenen gerginliğin, ülkemizin her zamandan fazla ihtiyaç duyduğu huzur ve kardeşlik ortamına zarar verdiği açıktır. Bu nedenle, söz konusu olayı bahane ederek vatandaşlarımız arasında husumeti besleyen davranış ve açıklamalarda bulunanlar hakkında gerekli takibat yapılacaktır. Olayın sükûnet bulması için tartışmanın her iki tarafı ile görüşmeler devam etmekte olup, konunun bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında gerginliğe neden olacak şekilde kamuoyuna yansıtılmasından uzak durulması gerekmektedir. Konunun önemine binaen kamuoyunun bilgisine sunulur."

Malatya- Adıyaman sınırında kavgaAdıyaman'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada yol çalışması yapılan yere gelen Adıyamanlı yaklaşık 100 kişi, bölgenin kendi illerinin sınırında olduğunu ileri sürdü. Sınır yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
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