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    Malatya uçağında şok! Sayım yapıldı 2 yolcu fazla çıktı...

    SÜLEYMAN ARAT
    11.03.2018 - 23:35 | Son Güncelleme:

    Anadolu Jet'in saat 21.50 Malatya-İstanbul uçağında ilginç bir olay yaşandı. Kalkışa hazırlanan uçakta yapılan sayımda iki yolcu fazla çıkınca önce tüm yolcular aşağı indirildi sonra ise yolcuların eşyaları didik didik arandı. Uçağa binen iki kişi ise gözaltına alındı.

    Saat 21.50'de 181 yolcu ile Malatya'dan İstanbul'a hareket edecek olan Anadolu Jet uçağında şaşırtan bir olay meydana geldi. 

    Kalkış için tüm hazırlıklarını yapan uçakta mürettebat, iç sayım sırasında yolcu sayısının fazla olduğunu farketti ve polise haber verdi.

    Yapılan kontrollerde uçakta 183 yolcunun olduğu öğrenilirken, uçaktaki tüm yolcular aşağı indirildi, bagajdaki tüm eşyalar arandı.

    Uçağa yanlışlıkla bindiğini söyleyen iki kişi gözaltına alındı.

    UÇAK GECİKMELİ KALKTI

    21.50'de kalkması planlanan TC-SBS kuyruk tescilli, TK-7319 sefer sayılı uçak, yaklaşık 2 saat 30 dakika gecikmeli olarak kalktı.

    Gözaltına alınan iki kişi ise polis merkezine götürüldü.

     

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