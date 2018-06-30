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    'Malatya imamı' New Jersey'de

    AA
    30.06.2018 - 01:28 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın ABD’nin New Jersey eyaletindeki iş yerinde ABD bayrağını öptüğü, sonra da astığı görüntüler, bir süre önce Anadolu Ajansı’nın (AA) objektiflerine yansımıştı.

    Kayıtlarda Yıldırım’ın yanında bulunan ve müşteri gibi görünen kişinin FETÖ’nün ‘Malatya il imamı’ Eyyüp Doğan olduğu belirlendi. Malatya’da, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçlarından haklarında dava açılan 33 kişi arasında bulunan ancak yargılanma süresi boyunca firari olarak aranan Doğan’ın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yaşadığı yer de belirlenmiş oldu. Eyyüp Doğan'ın 2007-2014 yılları arasında Malatya’da örgütün il imamlığını yaptıktan sonra Gaziantep’e örgüt tarafından ‘bölge imamı’ olarak görevlendirildiği belirlenmişti. Doğan, 2016’nın ocak ayından bu yana aranıyor.

    Etiketler: ABD , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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