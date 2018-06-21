Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Malatya Yeşilpınar/Hekimhan'daBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre Malatya'da merkez üssü Yeşilpınar / Hekimhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 03:33'te meydana gelen depremin yerin 3.4 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı. Deprem kentin diğer ilçelerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. saat 03:33'te bir deprem meydana geldi.