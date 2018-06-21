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    Malatya'da korkutan deprem

    Hürriyet Haber
    21.06.2018 - 06:21 | Son Güncelleme:

    Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Malatya Yeşilpınar/Hekimhan'da saat 03:33'te bir deprem meydana geldi.

    Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Malatya Yeşilpınar/Hekimhan'daBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre Malatya'da merkez üssü Yeşilpınar / Hekimhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Saat 03:33'te meydana gelen depremin yerin 3.4 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı. Deprem kentin diğer ilçelerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. saat 03:33'te bir deprem meydana geldi.

    Etiketler: rasathane , son dakika , haberler
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