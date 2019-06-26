Mal varlığını açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sahip oldukları mal varlığını açıkladı.
İmamoğlu çiftinin taşınmaz olarak tamamı İstanbul’da 4 dükkânı, biri çeyrek hisse diğerleri tam hisse olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Trabzon’da 9 arsası, İstanbul ve Muğla’da da 2 meskeni bulunuyor. Taşınmaz malların toplam değeri 4 milyon 841 bin TL.
Mal beyanlarına göre İmamoğlu çiftinin 245 bin TL değerinde bir cipleri bulunuyor.
Ekrem İmamoğlu’na ait 8 bin TL değerinde bir ruhsatlı silah da mal beyanında yer aldı.
İmamoğlu çiftinin iki bankada toplam 1 milyon 397 bin 869 TL’si var. Yine İmamoğlu çifti mal beyanlarında toplam değeri 841 bin TL olan ziynet eşyasına sahip olduklarını duyurdu.
Ekrem İmamoğlu’nun şahsa 140 bin Euro borcu, biri babasının şirketi olmak üzere iki şirkete de toplam 2 milyon 163 bin TL borcu bulunuyor. Mal beyanına göre Ekrem İmamoğlu toplam 3 milyon 603 bin TL de alacaklı.
İmamoğlu çiftinin inşaat ve gayrimenkul işi yapan 2 şirkette de toplam 4 milyon 300 bin TL değerinde hisseleri bulunuyor.
İmamoğlu ayrıca babası Hasan İmamoğlu’na ait taşınır ve taşınmazların da bildirimini yaptı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle