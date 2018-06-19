Mal varlığını açıkladı: 10 binden fazla kitap

Perinçek’e Vatan Partisi İstanbul milletvekili adayı eşi Şule Perinçek ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu oğlu Sadık Can Perinçek eşlik etti. Hz. Muhammed’in “Yöneticileri fakir ölen milletler zengin, yöneticileri zengin ölen milletler fakir olur” sözünü hatırlatan Perinçek malvarlığını açıkladı. Ailesine ait herhangi bir gayrimenkul olmadığını belirten Perinçek “Ben bu dünyadan ayrılırken de Yunus Emre gibi, ‘üryan gelip; üryan gitme’ kararındayım. Mal olarak Abidin Dino’nun bana yolladığı Namık Kemal portresi en kıymetli varlığımız. Ve de Fikret Otyam’ın keçiler tablosu. 10 binin üzerinde kitabımız var” dedi.