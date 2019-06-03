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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mal değil Fındık... Mahkeme: ‘Haczedilemez’

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Mal değil Fındık... Mahkeme: ‘Haczedilemez’

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hayatını kaybeden tekstil firması sahibi Cahit Ecesoy’un boşandığı ilk eşi Nilüfer Besler, nafakalarının ödenmediği iddiasıyla merhumun ikinci eşi Pervin Ecesoy hakkında 20 milyonluk icra takibi başlattı. Haczedilen mallar arasında golden retriever cinsi ‘Fındık’ isimli köpek de vardı....

İTİRAZ ETTİ

Pervin Ecesoy köpeğinin haczedilmesine itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme örnek bir kararla haczi kaldırdı. Ecesoy Tekstil ve Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Ecesoy Ocak 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre Cahit Ecesoy, 1994’te eşi Nilüfer Besler’den her yıl yüzde 50 arttırılmak şartıyla 1300 dolar nafaka verilmesi kararıyla boşandı. Cahit Ecesoy, boşandıktan bir yıl sonra Pervin Ecesoy ile evlendi. Vefatının ardından mirası çocukları ve eşi arasında paylaşıldı.

‘YEDİEMİN’E...

Cahit Ecesoy’dan 25 yıl önce boşanan Nilüfer Besler de uzun süredir nafakasını alamadığını öne sürerek 20 milyon liralık icra takibi başlattı. Daha önce bazı eşyaları haczedilen Pervin Ecesoy’a ikinci kez icra geldi. İcra memurları evde bulunan golden retriever cinsi “Fındık” isimli köpeği de haczetti. Köpek yediemin olarak sahibinde bırakıldı.

HAK EHLİYETİ VAR

Pervin Ecesoy, haczedilen köpekle ilgili Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi’ne itirazda bulundu. “Fındık” adlı köpeğin üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyen Pervin Ecesoy’u mahkeme haklı buldu. Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi, bir canlı olan ve hak ehliyeti olan köpeğin haczedilemeyeceğini belirterek köpek üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında özetle şöyle denildi:

5199’A AYKIRI

“1 Temmuz 2004 tarihli 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5/5 maddesinde, ‘Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler’ şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Aynı şekilde Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de hayvan hak sahibi bir canlı olarak kabul edilmektedir. Hayvanın bir canlı olarak “hak ehliyeti” bulunmaktadır. O halde ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanı niteliğinde olan evcil köpeğin haczedilmesi ulusal ve uluslararası yasa normlarına açıkça aykırıdır. Çorlu 4. İcra Müdürlüğü tarafından haczedilen golden cinsi köpek üzerindeki haczin fekkine (kaldırılmasına) karar verilmiştir.”

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