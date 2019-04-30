Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?
Makyaj yapmak orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayında hanımların gündemindeki konulardan birisi oluyor. Ramazan ayı içerisinde saç boyama işlemi ya da makyaj yapma adımlarından geçen birçok hanım bu durumun oruç ibadetlerini etkileyip etkilemeyeceğini sorguluyor. Peki, birçok kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan makyaj yapmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Saç boyatmak ya da makyaj yapmak orucu bozar mı sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, makyaj yapmak ve saç boyatmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre makyaj yapmak orucu bozar mı sorusunun cevabı
Diyanet'ten alınan bilgilere göre Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.
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