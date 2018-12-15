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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Makinistin acı kaderi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Makinistin acı kaderi

Ankara’da kaza yapan YHT’nin makinisti Ahmet Turan Demir kar nedeniyle aracını çalıştıramayınca hareket saatine yetişemedi. Treni Eryaman istasyonundan devralacaktı. Onun yerine yedek makinist olarak Hulusi Böler trene bindi. Böler, Eryaman’da YHT’yi arkadaşına devredip inecekti.

ANKARA’dan Konya’ya sabah 06.30’da hareket eden treni kullanacak olan yüksek hızlı trenin (YHT) makinisti Ahmet Turan Demir, önceki sabah erken saatlerde Eryaman’daki evinden çıkarak aracına yöneldi. Gece boyunca süren yoğun kar yağışı nedeniyle aracını çalıştıramayan Demir, istasyon şefliğine gelemeyeceğini bildirerek, treni Eryaman İstasyonu’ndan devralacağını söyledi. Bunun üzerine Demir’in yerine, trene yedek makinist Hulusi Böler bindi. Böler, trenin yönetimini Eryaman’da Demir’e devrettikten sonra Sincan İstasyonu’nda inecekti.

BİR YILDIR YHT KULLANIYORDU

Ancak hareketlerinden kısa süre sonra Marşandiz istasyonunda kılavuz trenle kafa kafaya çarpışma sonucu yaşanan kaza nedeniyle Böler, makinist arkadaşları Adem Yaşar ve Kadir Ünal’la birlikte yaşamını yitirdi. 11 yıldır TCDD’de makinist olarak çalışan ve bir yıl önce hızlı tren makinistliği brövesini aldığı öğrenilen Böler aynı zamanda Ahmet Turan Demir’in arkadaşıydı.

BRÖVEYİ ALDIK ÇOK ŞÜKÜR...

Kazada ölen makinistlerden Hulusi Böler ile Adem Yaşar, Makinistler Derneği’nin Genel Kurulu’nda TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt’la birlikte fotoğraf çektirmişti. Bir yıldır hızlı tren makinistliği yapan Hulusi Böler, bröve almanın heyecanını da Facebook’tan “Siemens Brövesini de aldık çok şükür” sözleriyle paylaşmıştı.

TOKAT'TA UĞURLANDI

- MAKİNİST Hulusi Böler (34), dün memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Böler için Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesindeki Abdulhandani Mezarlığı’nda cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Üçer, İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu, Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karataş, babası Hasan Böler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Böler’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.12.2018) 2
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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