Makineye bağlandı, yapay kalp takıldı, ardından kalp nakli oldu: Mucize Recep

Almanya’nın Berlin kentinde yaşayan Sultan ve Mikail Mamak çiftinin ikinci oğullurı Recep’e doğduğunda kalp yetersizliği teşhisi kondu. Kalbinin sol tarafı hiç çalışmıyor, sağ tarafı ise yüzde 30 çalışıyordu. İki yıl boyunca yapılan ameliyatlar ve tedaviler sonuç vermeyince Recep dünyanın en önemli kalp merkezlerinden biri olan Berlin Kalp Merkezi’ne yatırıldı. Recep’in minik kalbi durma noktasına gelince önce makineye bağlandı sonra yapay kalp takıldı. Hastanede uygun kalbin bulunmasını bekleyen aileye müjdeli haber iki yıl sonra geldi.

HER GÜN HABER BEKLEDİM

Anne Sultan Mamak o günleri şöyle anlattı: “Oğlumla her gün hastanede haber bekledim. Doktorlar çok uzaklarda uygun bir kalbin bulunduğunu müjdeledi. Kalp ulaşana kadar hazırlık yapıldı. 9 saat sonra ameliyat tamamlandı. Recep’e yerini, yurdunu ve kimden alındığını hâlâ bilmediğimiz kalbi taktılar. Gece gündüz uyumadan bağışta bulunan aileye ve doktorlara dualar ettim. Recep 8 yaşında 9 ameliyat geçirdi. 15 kez anjiyo oldu. Dört yıl boyunca bırakın yürümeyi, zor nefes alıyordu. Oğlum şimdi enerji dolu. Okula gidiyor, koşuyor. İkinci bir hayatı yaşıyor. Evde bıraksak duvara tırmanacak. Doktorlar her türlü sporu yapmasına izin veriyor. Ama biz dikkatli davranıyoruz. Yaşıtlarından hiç farkı yok, onlar ne yapabiliyorsa Recep de yapabiliyor. Recep’i görenlere dört yıl öncesini anlattığımızda inandıramıyoruz. Oğlumun maşallahı var.”

TEK HAYALİ KADIKÖY’DE F.BAHÇE MAÇI İZLEMEK

Almanya’daki organ nakil kliniğiyle işbirliği yapan kurumlar olmadığı için Recep ve ailesi 9 yıldır Türkiye’ye gelemiyor. Baba Mikail Mamak “Türkiye’ye hasretiz. Doktorlar Almanya dışında Avrupa’da birkaç ülkeye gitmemize izin veriyor. Recep fanatik Fenerbahçeli. Odasındaki yatağı, çarşafı, yastığı, penceresinin perdelerine kadar her şey sarı-lacivert. Bana sürekli ‘Ne zaman Kadıköy’de Fenerbahçe stadında maç izleriz’ diye soruyor. En büyük isteği Fenerbahçe maçını Kadıköy’de statta izlemek” dedi. Polisiye ve savaş filmlerini izlemekten keyfi alan Recep, “Büyüyünce polis olacağım” diyor.