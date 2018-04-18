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    ‘Makas’ta faciadan dönüldü

    İSTANBUL
    18.04.2018 - 21:57 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu’nda dün makas atarak yarışan iki otomobilden biri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişi Kavacık mevkisinde zincirleme trafik kazasına neden oldu.

    Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan üç kişi, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dört otomobilin karıştığı kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    ÖNCESİ KAMERADA

    Kazadan hemen öncesinde duyarlı bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüler yollarda yaşanan ve bir türlü önlenemeyen tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, otoyolda trafik güvenliğini tehlikeye atacak bir şekilde yarışan iki otomobil, makas atarak ilerliyor. Saniyeler sonra otomobillerden biri, yoldaki araçlara çarparak kazaya sebep olduğu görülüyor. Yarışan otomobillerden koyu renkli olanı hiç durmadan yoluna devam ediyor.

    ‘Makas’ta faciadan dönüldü

    CEZA CAYDIRMADI

    Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İstanbul genelinde 2018 yılının ilk üç ayında makas atan ve hatalı şerit değiştiren 4454 sürücüye ceza kesti. Sürücülere 235’er lira para cezası uygulanırken 10 kişiye de 179 / 2 maddesindeki “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi uyarınca işlem yapıldı. Geçen yıl da trafikte makas atan ya da drift yapan 279 sürücüye ceza kesildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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