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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Makas değiştirmeyi unutmuş olabilirim

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Makas değiştirmeyi unutmuş olabilirim

SİNYALİZASYON sistemi bulunmayan hatta 9 kişinin ölümü ve 86 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazasına ilişkin çarpıcı ifadeler ortaya çıktı.

Ankara’dan Konya’ya hareket eden yüksek hızlı tren (YHT) ile kılavuz trenin çarpıştığı kaza sonrası gözaltına alınan makas değiştirmekte görevli olan Osman Y. ile trafik görevlisi Emin E.E. ile hareket görevlisi Sinan Y.’nin emniyetteki sorgusu devam ederken, ifadeler kazanın nedenine ilişkin ipuçları verdi. Kazanın, 1. hatta gitmesi gereken YHT’nin, makasın değiştirilmemesi nedeniyle kılavuz trenin geldiği 2. hatta yönlendirildiği ve çarpışmanın bu yüzden olduğu öğrenildi.

- GEÇİCİ GÖREVLE GELMİŞ: Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, makas değiştirmekle görevli olan Osman Y., bir ay önce geçici görevle Ankara’ya geldi. Osman Y.’nin ifadesinde, “Gara gelen bir treni makas değiştirip ikinci hatta almıştım. YHT hareket ettiğinde makası tekrar değiştirip onu 1. hatta almam gerekirdi. Makas değiştirmeyi unutmuş olabilirim, unuttuğumu düşünüyorum. YHT’yi 1. hatta almam gerekirken makas değiştirmeyi unuttuğum için o 2. hatta devam etti. Kaza olunca fark ettim makas değiştirmediğimi” dediği öğrenildi.

- 45 KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU: Şüpheli olarak gözaltına alınan trafik görevlisi Emin E.E. ile hareket görevlisi Sinan Y. ise ifadelerinde görevlerini yaptıkları, herhangi bir kusurlarının bulunmadığını söylediler. Aralarında yolcuların da bulunduğu 45 kişi de emniyete çağrılarak bilgilerine başvuruldu.

- SON GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR: Kumanda merkeziyle makinistler arasında yapılan telsiz-telefon görüşmeleriyle ilgili kayıtlara da el konuldu. Kayıtlarda, kumanda merkezi ile makinistler arasında geçen son konuşma deşifre edilecek.  

Yüksek Hızlı Tren'in çarpışma anı
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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