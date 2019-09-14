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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
14.09.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Makas attı! Bu hale geldi

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BAKIRKÖY’de D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil iddiaya göre yolda makas attığı sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Ataköy mevkiine saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BRK 561 plakalı aracın sürücüsü Doğanay Tüzün, Ataköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce Metrobüs bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç sonra da aynı yönde ilerleyen Yunus Köşk yönetimindeki 34 KE 9770 plakalı otomobile çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Köşk’ün aracı beton bariyerlerin üzerine çıkıp dururken, otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazada Doğanay Tüzün ve beraberindeki 1’i kadın 3 arkadaşı yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri, kaza yerinde bir süre inceleme yaparken, polis ise ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda dubalarla önlem aldı. Kazaya neden olan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından polis ekiplerinin daralttığı yol tamamen ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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