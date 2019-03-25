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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.03.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Makas atıp 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu! Yakalandı!

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İstanbul Fatih'te, önceki gün makas atarak iki otomobilin yoldan çıkıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra kaçarak ortadan kaybolan iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Adnan Menderes Bulvarı Topkapı Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak seyreden bir otomobil, trafiği tehlikeye attığı anlarda kazaya karışmamak için yolun sağına ve soluna manevra yapan iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu.

Sol şeritte seyreden 34 PY 1648 plakalı lüks otomobil bulvarı ayıran refüje çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. O anlarda yolun sağ şeridinde bulunan 34 GH 6332 plakalı otomobil ise, yol kenarındaki bir otelin önündeki yeşil alana çıkarak, bir ağaca çarptı. Takla atan lüks otomobilin arka koltuklarında bulunan bir kadın ile küçük bir çocuk otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazada, lüks otomobilin içerisindeki 4 kişi ile diğer otomobildeki 1 kişi olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı.

Makas atıp 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu Yakalandı

Makas atarak kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen otomobil sürücüsünün, kazayı gördüğü halde durmayarak kaçtığı iddia edildi.

Kazaya ilişkin çalışma yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, makas atarak kazaya neden olan aracın plakasının 06 BK 3563 olduğu ve sürücüsünün E.T. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan E.T.'ye, "Trafiği aksatacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" ten bin 2 lira, "Trafik zabıtasından izin almadan olay yerinden ayrılmak" tan 488 lira ve "muayene süresini geçirmek"ten 235 lira olmak üzere toplam bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen E.T. adli işlemler için Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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