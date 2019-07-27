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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Makas atan otomobilden korkunç kaza: Baba öldü, oğlu yaralı

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Makas atan otomobilden korkunç kaza: Baba öldü, oğlu yaralı

Diyarbakır'da aşırı hız yapan bir otomobil, önünde seyreden bir başka otomobile makas atarken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, yol kenarında bulunan tuğla fabrikasına ait taşlara çarptı. Kazada araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, küçük çocuğu ise yaralandı.

Kaza, Diyarbakır - Silvan karayolu üzerinde bulunan bir tuğla ve taş üretimi yapan fabrikanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır - Silvan yolu üzerinde önünde bulunan bir otomobile makas atamaya çalışan 21 EG 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan taş ve tuğla fabrikasına ait taşlara çarptı.

Makas atan otomobilden korkunç kaza: Baba öldü, oğlu yaralı
Kazayı gören vatandaşlar olay yerine giderek müdahalede bulunurken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve 110 itfaiye ekipleri sevk edildi.
Makas atan otomobilden korkunç kaza: Baba öldü, oğlu yaralı
Araçta sıkışan ve durumu ağır olan sürücü vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşınırken, küçük çocuğu ise koltuk altında olduğunu fark eden vatandaşlar çocuğu da sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa taşıdı.
Makas atan otomobilden korkunç kaza: Baba öldü, oğlu yaralı
Yaralılar ambulansla Dicle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan oğlunun tedavisi ise sürüyor.
Makas atan otomobilden korkunç kaza: Baba öldü, oğlu yaralı
Kendisine makas atarak ilerlediğini belirten araç sürücüsü İbrahim Aydın, "Seyrantepe inişinde kaza yapan araç bana makas attı sonra gelip bir başka aracada makas attı ve gördüğünüz gibi yol kenarında bulunan taşlara çarptı. Araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardık, araçta sıkışan çocuğu da koltuğun altında bulduk ve ambulansa taşıdık" dedi.
Makas atan otomobilden korkunç kaza: Baba öldü, oğlu yaralı
Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri LPG'li olduğu anlaşılan araçta kontrol yaparken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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