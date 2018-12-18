Makarna, kömür ithamından kurtulmalıyız
AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “‘Makarna, kömür dağıtan devlet’ ithamından da kurtulmamız gerekiyor çünkü sosyal yardımların yüzde 90’ını şu anda nakdi olarak yapıyoruz. Makarna, kömür dağıtmıyoruz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, önceki akşam TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakanlığın yaptığı hiçbir yardımın, seçim takvimine endeksli olmadığını vurgulayan Selçuk, “Yürütülen yardımlarla seçimler arasında bir bağ kurmanın rasyonel bir yaklaşım olduğunu söyleyemem. Ayrıca ‘makarna, kömür dağıtan devlet’ ithamından da kurtulmamız gerekiyor çünkü sosyal yardımların yüzde 90’ını şu anda nakdi olarak yapıyoruz. Makarna, kömür dağıtmıyoruz. Dağıtılan kömürleri de belediyelere fatura etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
127 MİLYAR LİRALIK FON
İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin bütün işlemlerin ilgili kanuna göre yapıldığını belirten Selçuk, “Şu anda 127 milyar liralık bir fonumuz var” dedi. Bütün bu yatırımların, fonların değerlendirmesinin İŞKUR Yönetim Kurulu aracılığıyla TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, Bakanlık temsilciliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin olduğu, şeffaf bir ortamda yapıldığını söyleyen Selçuk, “İşsizlik Sigortası Fonu aynı zamanda Sayıştay denetiminden bağımsız değil. Aynı zamanda bağımsız denetim kuruluşları tarafından da 3 aylık dönemler halinde de denetleniyor” diye konuştu. ‘Emeklilikte yaşa takılma’nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, “Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle