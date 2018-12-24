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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.12.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Makamında şehit etmişti! 'Garson' gerçeği ortaya çıkardı

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Makamında şehit etmişti! 'Garson' gerçeği ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden trafik polisi Sarıcaoğlu’nun FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Sarıcaoğlu'nun 'Garson' kod adlı gizli tanığın verdiği SD karttan çıkan FETÖ'nün emniyet fişleme listesinde 'daha önce örgütün sohbetlerine katılmış ancak daha sonra irtibatını kesmiş kişiler' kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı

Makamında silahlı saldırıya uğrayarak şehit düşen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vuran trafik polisi zanlı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ fişleme listesinde izine rastlandığı öğrenildi. Rize Emniyet Müdürlüğü'nde, personelin taleplerine çözüm üretebilmek için makamda düzenlenen kabul günü olan 11 Aralık'ta gerçekleşen silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal ise yaralanmıştı.

Olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı. Saldırının ardından olayla ilgili iki müfettiş görevlendirilirken, adli soruşturma için özel ekip oluşturuldu. Altuğ Verdi'yi şehit eden zanlı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun geçmişine yönelik araştırmada ise FETÖ izine rastlandığı öğrenildi.

FETÖ HEDEF GÖSTERDİ

Sarıcaoğlu'nun 'Garson' kod adlı gizli tanığın verdiği SD karttan çıkan FETÖ'nün emniyet fişleme listesinde 'daha önce örgütün sohbetlerine katılmış ancak daha sonra irtibatını kesmiş kişiler' kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı. Emniyet istihbaratın açık kaynak çalışmasında ise FETÖ trol çetesinin sosyal medyada, 'örgüt üyelerine işkence yapılıyor' yalanıyla Rize İl Emniyet Müdürü Verdi'yi hedef gösterdiği belirlendi. FETÖ şüphesi üzerine oluşturulan özel ekip, saldırgan polisin yakınlarının ifadelerine başvurdu. Zanlının örgüt içinde temaslarının olup olmadığı, yakınlarının bağlantıları ve telefon irtibatları incelemeye alındı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren zanlı Mert Mevlüt Altıntaş'ın da fişleme listesinde aynı kategoride yer aldığı tespit edilerek FETÖ tarafından renklendirilip "Nurettin Yıldız Grubu"na bağlı "Sosyal Doku Ankara Gönüllüleri Grubu"na sızdırıldığı belirlenmişti. Zanlı Sarıcaoğlu'nun da FETÖ tarafından gizlemek maksadıyla renklendirilip renklendirilmediği inceleniyor. İnceleme tamamlandığında olayın 'tayin' bahanesi ile mi, yoksa planlı bir cinayet mi olduğu netlik kazanacak. Öte yandan olayla ilgili açığa alınan polislerin, saldırgan polis memurunun makama silahla girmesini engelleyemediği ve ihmali olduğu şüphesiyle açığa alındığı kaydedildi. (SABAH)

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleriRize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vuruldu. Aynı saldırıda personel şube müdürü ve iki koruma polisinin daha yaralandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı doğrularken 'İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor' dedi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yakalandı.
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