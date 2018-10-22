Makamında şehit edilen Kaymakam Safitürk davasında karar çıktı
MARDİN’in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Fatih Safitürk’ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu ayrıca 28 yıl hapisle cezalandırıldı.
Diğer 5 tutuklu sanığa ise çeşitli cezalar verip, yattıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verildi.
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