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    Makam odasında ilginç görüntü

    İHA
    29.05.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Makam masasında kargayı görenler şaşırıyor. Bir apartman boşluğunda ayağı kırık bir halde bulunan ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak belediyeye getirilen karga, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan tarafından koruma altına alındı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde yuvasından düşen ve bir vatandaş tarafından belediyeye teslim edilen bir aylık karga yavrusunun bakımını Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan üstlendi. Arıkan ile makamda duran karga Edgar görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Bahar aylarının hayvanlar için yavrulama dönemi olduğunu hatırlatan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan, yalnız görülen yavruların hemen koruma altına alınıp, bir süre izlenmesi ve annelerinin gelmesinin beklenmesi gerektiğinin altını önemle çizdi. Arıkan, "Düşen yavruları hemen alıp eve götürmeyelim. Ebeveynlerinin almasını bekleyelim. Onları doğasından uzaklaştırmayalım” dedi.

    Karga Edgar’ın bir apartman boşluğunda ayağı kırık bir halde bulunduğunu ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak birimlerine getirildiğini ifade eden Arıkan, "Sokak hayvanları ile ilgileniyoruz. Sokak hayvanı deyince sadece kedi ve köpek ile işimiz bitmiyor. Atlarımız var. Böyle arada öksüz yavrularımız var. Kuşlarımız var. Burada aklınıza gelebilecek her türlü hayvan ile ilgileniyoruz. Karganın ismi Edgar. Biz bu ismi ona çok yakıştırdık. Beş altı katlı bir apartmanın havalandırmasından aşağıya düşmüş. Vatandaşlar bulmuşlar. Sol bacağı kırıktı. Bize yaklaşık 10 gün önce geldi. Tam tüylenmemişti. Bacağı kırıktı. Ama çok iştahlı idi. O yüzden biz onu beslemeye başladık. Şimdi ayağını da kullanıyor.”dedi.

    Etiketler: makam odası , gündem
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